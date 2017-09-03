«كيا» تكشف عن مفهوم اختباري جديد لسياراتها الرياضية في فرانكفورت

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تعكف شركة "كيا" الكورية على التجهيز للكشف عن مفهوم اختباري جديد للسيارات الرياضية "كروس أوفر" خلال معرض فرانكفورت الدولي للسيارات منتصف سبتمبر الجاري.

وبحسب شبكة "NDTV”، فإن الشركة الكورية ستقدم مفهومًا اختباريًا جديدًا يحمل سمات رياضية على مستوى الشكل والأداء الفني، غير أنها لا تزال تتكتم على بعض التفاصيل الخاصة بالاسم أو القدرات.

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وصممت الشركة الكورية المفهوم الاختباري الجديد بواسطة مركز التصميمات الأوروبي الخاص بـ"كيا" في فرانكفورت، لتظهر لأول مرة في 12 من سبتمبر الجاري.