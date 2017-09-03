وزير اقتصاد سابق : مشاركة مصر في قمة "بريكس" فرصة لجذب المستثمرين

كتبت-ياسمين محفوظ

أبدى الدكتور مصطفى السعيد وزير الاقتصاد الأسبق تفاؤله بمشاركة مصر في قمة "بريكس" المنعقدة حاليا في مدينة شيامين الصينية ،موضحا لمصراوي أن مشاركة مصر في هذا التجمع القوي الذي يضم "الصين وروسيا والبرازيل والهند" فرصة عظيمة لإكتساب خبرات اقتصادية،فضلا عن جذب المستثمرين

وتابع السعيد أن حضور مصر قمة "بريكس" يمنحها فرصة لقبولها عضوا به خاصة ان مصر في الناحية الاقتصادية تكافح كفاحا طيبا رغم الصعوبات التي تواجها في الداخل وايضا من الخارج ..

ويبدأ اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارة رسمية إلى مدينة شيامين الصينية تستمر ٣ أيام للمشاركة في اجتماعات الدورة التاسعة لقمة دول تجمع "بريكس" تلبية لدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينج