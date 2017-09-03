وزير اقتصاد سابق : مشاركة مصر في قمة "بريكس" فرصة لجذب المستثمرين
الدكتور مصطفى السعيد وزير الاقتصاد الأسبق
كتبت-ياسمين محفوظ
أبدى الدكتور مصطفى السعيد وزير الاقتصاد الأسبق تفاؤله بمشاركة مصر في قمة "بريكس" المنعقدة حاليا في مدينة شيامين الصينية ،موضحا لمصراوي أن مشاركة مصر في هذا التجمع القوي الذي يضم "الصين وروسيا والبرازيل والهند" فرصة عظيمة لإكتساب خبرات اقتصادية،فضلا عن جذب المستثمرين
وتابع السعيد أن حضور مصر قمة "بريكس" يمنحها فرصة لقبولها عضوا به خاصة ان مصر في الناحية الاقتصادية تكافح كفاحا طيبا رغم الصعوبات التي تواجها في الداخل وايضا من الخارج ..
ويبدأ اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارة رسمية إلى مدينة شيامين الصينية تستمر ٣ أيام للمشاركة في اجتماعات الدورة التاسعة لقمة دول تجمع "بريكس" تلبية لدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينج
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
بوتين يصل إلى الصين للمشاركة في قمة مجموعة بريكس
-
فعاليات قمة بريكس التاسعة تنطلق بمدينة شيامن الصينية بمشاركة مصر
-
صحف الأحد تبرز مشاركة الرئيس السيسي في قمة بريكس بالصين
-
مشاركة مصر في فعاليات قمة بريكس 2017 تتصدر اهتمامات الإعلام الصيني
إعلان
إعلان