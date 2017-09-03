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مصيف «بلطيم» يستقبل 900 ألف زائر ثالث أيام العيد بإشغالات 100%

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مصيف «بلطيم» يستقبل 900 ألف زائر ثالث أيام العيد بإشغالات 100% مصيف «بلطيم» يستقبل 900 ألف زائر ثالث أيام العيد بإشغالات 100%

التحرير

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شهدت شواطئ بلطيم، في ثالث أيام العيد، اليوم إقبالًا كثيفًا من الزائرين، حيث تعدى عدد الزائرين 900 ألف شخص، وذلك منذ الساعات الأولى للصباح، بينما استمرت حملات النظافة على الشواطئ مع رفع مستوى المرافق والخدمات.

وأكد المهندس فادي شميس، رئيس مدينة مصيف بلطيم، أن نسبة الإشغالات بلغت 100% وهي غير مسبوقة خلال السنوات الماضية، لافتًا إلى أنه تم فتح الحدائق العامة والمنتزهات طوال أيام عيد الأضحى المبارك لتحقيق المتعة وإضفاء جو من السعادة لرواد المدينة خاصة الأطفال، بالإضافة إلى فتح الشواطئ والمتنزهات بالمجان.

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مصيف بلطيم

وأشار "شميس" إلى أنه تم رفع حالة الاستعداد القصوى لاستقبال رواد المدينة، وذلك عبر توفير سبل الراحة، والاستعداد بخطة الإنقاذ ومراقبة حالة البحر أولاً بأول، حفاظًا على رواد المصيف، إضافة إلى استعداد نقاط الإسعاف المنتشرة بنطاق مصيف بلطيم، وتوفير الخدمات الأساسية والمرافق ووسائل السلامة للمصطافين والاهتمام بالنظافة العامة بالشواطئ والتأكيد على توافر السلع التموينية ومراقبة مخابز المدينة وتنفيذ حملات مكبرة للنظافة صباحا ومساء، وانتشار فرق الإنقاذ المدربة، والبالغ عددها 120 فردًا.

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التحرير

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