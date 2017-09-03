«دخل سليم خرج ميت».. يوسف ضحية جديدة لكوارث الحضانات (مستندات)

التحرير

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في واقعة جديدة لإهمال الحضانات بكفر الشيخ، وقع الطفل يوسف عوض أبو الخير، ابن الـ8 أشهر ضحية إهمال إحدى الحضانات الخاصة بمدينة مطوبس، وذلك بعد إصابته بتضخم في الكلى والقلب والكبد والرئة.

وتسرد وفاء محمود أبو طبيخ، والدة الطفل يوسف، رحلة عذاب ومأساة نجلها والتي انتهت بوفاته، قائلة: "دخلت ابني حضانة خاصة اسمها (ن.ال) بمدينة رشيد، بعد ولادته مباشرة، وذلك للعناية به كباقي الأطفال، وقعد فيها لمدة أسبوع، وكان خاليا من جميع الأمراض والفيروسات بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة له، ولكن الحضانة كانت بعيدة عن منزلي الكائن بقرية منية المرشد، بمركز مطوبس، فقمت بنقله من الحضانة إلى حضانة أخرى بجوار منزلي لمتابعته، وكانت حضانة تابعة لجمعية أهلية وتدعي (ج.م.م.)".

وتابعت والدة الطفل، خلال تصريحات خاصة لـ«التحرير»، موضحة: "تم تسليم الطفل وبرفقته التقارير الطبية التي تؤكد خلوه من جميع الأمراض، والفيروسات لهذه الحضانة القريبة من منزلي، وقاموا هم أيضا بعمل تحاليل للطفل في أحد المعامل، والتي أيدت ما جاء في التقارير الأولى، بأنه خال من الأمراض، ولكني فوجئت بعد عدة أيام، بأن الحضانة بدأت تطلب الكثير من الأدوية، وأيضا مبالغ مالية بصفة يومية، رغم ادعائهم أنهم يعملون في المجال الخيري، وشعرت وقتها بالقلق فقمت بزيارة طفلي، فوجدت كدمات زرقاء في جسده، وذلك إضافة لعدم نظافة المكان، ولا سيما غرف الأطفال، وعدم توفير التعقيم والعناية اللازمة".

والتقط عوض أبو الخير، والد الطفل يوسف، أطراف الحديث من زوجته، ليؤكد أنه عندما كان يذهب إلى "الصيدلية" لإحضار الدواء الذي كتبه الحضان للطفل، كانوا يؤكدون له أن هذه الأدوية لا تتناسب إطلاقا مع طفل في هذا العمر، وبهذه الكميات، لافتا إلى أنه عندما واجه إدارة الحضان بما قاله الصيدلي، أكدوا لي أنهم المسئولون عن العلاج، وأن هذه الأدوية هي المناسبة للطفل ويستهلكها جميعها.

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وأشار أبو الخير، إلى أنه قد لاحظ انخفاضا مفاجئا في وزن طفله، قائلًا: "وقتها قمت بسؤال إدارة المستشفى، فتهربوا من الإجابة، فشعرت بالقلق وقررت أن أنقل الطفل إلى حضانة أخرى، ولكنهم رفضوا بحجة أن النقل خطر على حياته، وهو في هذه الحالة، فتركته لهم، وبسبب عدم التعقيم والإهمال في النظافة، أصيب طفلي بميكروب وتدهورت حالته سريعا، وأصيب بتضخم في الكبد وانتفخت بطنه بصورة مفاجئة، وأصيب بصدمة قلبية" -أكد والد الطفل ذلك حسبما ورد في التقارير الطبية التي أخرجتها الحضانة المذكورة-.

وأضاف والد الطفل، أنه بعرض هذه التقارير على أحد الأطباء في جامعة الإسكندرية، أكد أن ما أصيب به نجله نتيجة إهمال جسيم وأخطاء الحضانة، وشدد على سرعة تغيير الحضانة و"كتب لنا ده في روشتته الخاصة"، متابعًا بأنهم ذهبوا في اليوم التالي، لأخذ الطفل من الحضانة، فوجدوه توفى، وقال الحضان في تقريره: إن "الوفاة بسبب هبوط في الدورة الدموية، دون إبداء أسباب أو ذكر الميكروب وما أصيب به الطفل، لكي يتهربوا من المساءلة القانونية".

وفي نهاية حديثهما أكدت والدة الطفل أنها قد قدمت شكوى في النيابة العامة بمطوبس ضد الحضان تتهمه فيه بالإهمال والتسبب في وفاة نجلها.

من ناحية أخرى حاول "التحرير" التواصل مع المركز للرد على التهم الموجهة إليه ولكن لم يرد أحد على الهاتف، وأيضا الدكتورة لميس المعداوي، وكيلة وزارة الصحة بكفر الشيخ، لم ترد هي الأخرى على الهاتف.