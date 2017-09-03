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بعد 38 عاما... عثرت بالصدفة على سيارتها المسروقة

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مصراوي Masrawy

بعد 38 عاما... عثرت بالصدفة على سيارتها المسروقة

12:18 م الأحد 03 سبتمبر 2017

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كتبت-نرمين الجلاد:

في حادثة غريبة استطاعت سيدة فرنسية العثور علي سيارتها التي سرقت قبل 38 عاماً، والغريب في الأمر أنها رأتها مهجورة في بركة موحلة، انخفض منسوب المياه فيها بسبب الجفاف، كما جاء في موقع" سكاي نيوز".

واكتشف أحد المارة السيارة، التي سرقت في عام 1979، بالصدفة وقد غطاها الوحل من كل جانب، وكان من المدهش أن السيارة لا تزال في حالة جيدة، إلا من بعض الحشرات التي سكنتها، وبعد فحص الشرطة لها تأكد من عدم وجود جثة فيها قبل استعادتها.

وأوضح" فرانك مينارد"، وهو ميكانيكي قام بسحب السيارة إلى المرآب الذي يعمل فيه: "لا يزال طلاؤها الأزرق كما هو، ومصداتها لم تهترئ. إنه شيء مذهل. رغم أنها كانت تحت الماء لفترة طويلة فإنها لا تزال بحالة جيد".

وأضاف: "حتى المقاعد وجدتها في حالة جيدة بشكل مدهش، وبقي لونها البيج كما لو أنه لم يستعملها أحد، ولا يزال بإمكانك قراءة لوحة الأرقام بسهولة".

ولأن مالكة السيارة، التي رفضت الكشف عن اسمها، أعلنت عن سرقتها، فقد عادت ملكيتها تلقائيا إلى شركة التأمين، إلا أنه سيكون بإمكانها إلقاء نظرة على سيارتها واسترجاع ذكريات الماضي.

 

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