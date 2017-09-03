بوتين يصل إلى الصين للمشاركة في قمة مجموعة بريكس

بكين – (أ ش أ):

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأحد، إلى مدينة شيامين الصينية للمشاركة في قمة مجموعة بريكس للدول ذات الاقتصادات الأسرع نموا في العالم، والتي تستضيفها المدينة من 3 إلى 5 سبتمبر الجاري.

وانطلقت فعاليات قمة مجموعة بريكس التاسعة اليوم الأحد التي تستضيفها مدينة شيامين بمقاطعة فوجيان الواقعة جنوب شرقي الصين، وتستمر فعالياتها حتى بعد غد.

وقد أكد وزير الخارجية الصيني وانج يي أن بلاده ترغب في إقامة شراكات أقوى بين دول بريكس الخمس (البرازيل، روسيا، الصين، الهند، وجنوب أفريقيا)، وخارجها خلال قمة المجموعة المقبلة في شيامن بجنوب شرقي البلاد.

وقال الوزير الصيني إن بلاده تتوقع من القمة تحقيق نتائج في عدة مجالات، منها: تعزيز التعاون الاقتصادي والأمني، وزيادة التبادلات الثقافية والشعبية، وتعزيز البناء المؤسسي، وكذلك تدعيم شراكات أقوى مع دول الأسواق الصاعدة والدول النامية الأخرى.