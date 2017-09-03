بالصور.. جولات تفتيشية على مستشفيات الأقصر خلال أيام العيد

الأقصر - محمد محروس :

أعلن الدكتور السيد أحمد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بالأقصر، تكثيف الجولات التفتيشية على المستشفيات والوحدات الصحية للاطمئنان على حسن سير العمل والتزام الأطباء خلال أيام عيد الأضحى المبارك، في إطار توجيهات محمد بدر محافظ الأقصر.

وأضاف عبدالجواد، أن الجولة شملت مستشفى الأقصر العام، ومستشفى إسنا، ومكاتب الصحة بالكرنك القديم، ومكتب صحة أول، وأبو طربوش، ووحدة العشى، حاجر الرزيقات، الرياينة، الرزيقات بحري، طب الأسرة بالبغدادي، نجع عبدالعزيز، الحبيل، العديسات قبلي، العديسات بحري، أرمنت، المريس.

وأوضح أن عدد الحالات بأقسام الاستقبال بلغ 371 حالة، و50 حالة بالأقسام الداخلية، و168 حالة بين مرضى الكلى الصناعي، وبلغت حالات العناية المركزة 21 حالة، و48 حالة بحضانات الأطفال، كما بلغ رصيد أكياس الدم بالمستشفيات 101 كيس، وعدد عيون ثلاجات الموتى 14 بينهم 1 مشغول و13 خاليًا.