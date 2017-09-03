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القبض على 24 هاربا من أحكام في حملة أمنية بشمال سيناء

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القبض على 24 هاربا من أحكام في حملة أمنية بشمال سيناء القبض على 24 هاربا من أحكام في حملة أمنية بشمال سيناء

مصراوي Masrawy

القبض على 24 هاربا من أحكام في حملة أمنية بشمال سيناء

12:15 م الأحد 03 سبتمبر 2017

القبض على 24 هاربا من أحكام في حملة أمنية بشمال سيناء

حملة أمنية

كتب - أشرف سويلم:

شنت مديرية أمن شمال سيناء، حملة أمنية مكبرة بمدينة العريش، خلال الـ24 ساعة الماضية، بقيادة اللواء رضا سويلم مدير أمن شمال سيناء.

وأسفرت الحملة عن ضبط 23 محكومًا عليهم، هاربين من أحكام، وأربعة قضايا تموينية متنوعة، كما تم ضبط 229 مخالفة مرورية متنوعة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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