القبض على 24 هاربا من أحكام في حملة أمنية بشمال سيناء

كتب - أشرف سويلم:

شنت مديرية أمن شمال سيناء، حملة أمنية مكبرة بمدينة العريش، خلال الـ24 ساعة الماضية، بقيادة اللواء رضا سويلم مدير أمن شمال سيناء.

وأسفرت الحملة عن ضبط 23 محكومًا عليهم، هاربين من أحكام، وأربعة قضايا تموينية متنوعة، كما تم ضبط 229 مخالفة مرورية متنوعة خلال الـ 24 ساعة الماضية.