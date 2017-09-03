بالصور.. إقبال على حديقة النباتات في أسوان ثالث أيام العيد

أسوان - إيهاب عمران:

قال الدكتور رمضان محمد، مدير عام الحديقة النباتية بأسوان، إن عدد زوار حديقة النباتات بأسوان خلال اليوم الثاني لعيد الأضحى المبارك، وصل إلى 1825 زائرًا، من بينهم 25 سائحًا أجنبيًا.

وأضاف أن الإقبال على الحديقة في اليوم الأول للعيد، كان ضعيفًا جدًا، بسبب عدم خروج معظم الأسر في اليوم الأول لذبح الأضاحي، بينما شهد اليوم الثاني أمس السبت، زيارة 1825 مصريًا وأجنبيًا ومن المتوقع زيادة أعداد الزائرين اليوم الأحد.

وأضاف مدير عام الحديقة، أن الحديقة تعد من أشهر المواقع التي تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين خلال الأعياد والمناسبات القومية، للاستمتاع بقضاء هذه الأوقات وسط الطبيعة الخلابة حيث تضم الحديقة أندر أنواع النباتات على مستوى العالم.