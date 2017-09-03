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محافظ سوهاج: بدء عودة حجاج الجمعيات 15 سبتمبر الجاري

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مصراوي Masrawy

محافظ سوهاج: بدء عودة حجاج الجمعيات 15 سبتمبر الجاري

12:12 م الأحد 03 سبتمبر 2017

محافظ سوهاج: بدء عودة حجاج الجمعيات 15 سبتمبر الجاري

الدكتور أيمن عبدالمنعم

سوهاج – عمار عبدالواحد:

قال الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، إن بعثة الحج الخاصة بالجمعيات الأهلية، والبالغ عددهم 520 حاجًا وحاجة، بخير وسلام وسوف تعود البعثة لأرض الوطن عقب الانتهاء من أداء مناسك الحج، وزيارة المدينة المنورة، يوم الجمعة الموافق 15 سبتمبر الجاري.

وأجرى المحافظ، اتصالًا هاتفيًا بوكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسوهاج، والمشرف العام على بعثة حج الجمعيات الأهلية للمحافظة، محمد عبدالسلام، اطمأن فيها على أحوال الحجاج من أبناء المحافظة.

وأوضح عبدالسلام، أن الرحلة تسير بكل سهولة ويسر حتى الآن، وأن جميع الحجاج أعضاء البعثة، على خير حال بعد الوقوف بعرفات والعيد ورمي الجمرات.

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