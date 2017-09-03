القبض على إخواني هارب من حكمين بالسجن في المنيا

المنيا ــ ريمون الراوي:

ألقت قوة من مباحث السكة الحديد بالمنيا، القبض على متهم من المحسوبين على جماعة الإخوان، هارب من حكمين قضائيين بالحبس لمدة 7 سنوات وغرامة مالية.

وتلقى اللواء ممدوح عبدالمنصف، مدير أمن المنيا، إخطارًا من قسم شرطة النقل والمواصلات بمحطة سكك حديد المنيا، باشتباه عناصر مباحث القسم بأحد الركاب على رصيف المحطة، وبسؤاله عن هويته تبين أنه عنصر هارب، من المحسوبين على جماعة الإخوان.

وكشفت التحريات الأمنية أن المتهم ويدعى "م. ع. ح"، 59 عامًا، هارب من حكمين قضائيين، الأول قضية جنايات قسم شرطة المنيا، بتهمة الشغب والانضمام لجماعة محظورة، وصدر ضده فيها حكم غيابي بالحبس لمدة 7 سنوات، والقضية الثانية جنح قسم شرطة المنيا، لاتهامه بالتبديد، وصدر بحقه فيها حكم غيابي بالحبس لمدة شهر وكفالة 50 جنيهًا.

وحرر المحضر اللازم بضبط المتهم، وأحيل للنيابة تحت حراسة للتحقيق واتخاذ اللازم.