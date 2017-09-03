إصابة طالب بطلق خرطوش في حفل زفاف بالفيوم

الفيوم – حسين فتحي:

أصيب طالب مقيم في القاهرة، بطلقات خرطوش، أثناء حضوره عرس أحد أقاربه في الفيوم، بعد أن أطلقها أحد الحاضرين، احتفالًا بالعروسين، ونقل الطالب المصاب لمستشفى إطسا المركزي.

وتلقى اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد أسامة أبو الليل مأمور مركز إطسا، بإصابة "أحمد عبدالتواب حميدة" 15 عامًا" طالب مقيم بحي الأربعين بمنطقة عين شمس، بمحافظة القاهرة.

تبين من التحريات التي أشرف عليها اللواء حسام فوزي، مدير إدارة البحث الجنائي بالفيوم، أن الطالب كان في زيارة لبعض أقاربة بعزبة روما التابعة للوحدة المحلية لمركز إطسا، وأثناء قيام "أحمد عبدالتواب النجار" 32 عامًا، عامل بإطلاق النار من فرد خرطوش كان بحيازته أثناء عرس أحد أقاربه، خرجت منه بعض الرصاصات، فأصابت الطالب في يده وبطنه، والذي تصادف وجوده في محيط العرس.

وألقي القبض على المتهم، وبحيازته السلاح المستخدم، وأخطرت نيابة إطسا لتتولى التحقيق.