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اليابان: التهديد الكوري الشمالية وصل إلى مرحلة جديدة

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مصراوي Masrawy

اليابان: التهديد الكوري الشمالية وصل إلى مرحلة جديدة

12:16 م الأحد 03 سبتمبر 2017

اليابان: التهديد الكوري الشمالية وصل إلى مرحلة جديدة

رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي

طوكيو (د ب أ)

انتقد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي التجربة النووية السادسة لكوريا الشمالية، قائلا إن "برامج التطوير النووي والصاروخي تشكل مستوى جديد من التهديد الخطير والفوري... وتقوض بشدة سلام وأمن المنطقة".

وقال آبي في بيان :"مجلس الأمن أدان بشدة بسبب المضي قدما بشكل متكرر في إطلاق صواريخ باليستية هذا العام".

كما قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، يوشيهيدي سوجا، إن برامج تطوير الأسلحة النووية والصاروخية الكورية الشمالية هي تهديد خطير ووشيك للأمن الياباني، وقد وصلت إلى مرحلة جديدة.

ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية عن سوجا قوله في مؤتمر صحفي اليوم الأحد إن هذه البرامج تقوض بشكل كبير سلام وأمن المنطقة والمجتمع الدولي.

وقال سوجا إن التجربة النووية التي أجرتها كوريا الشمالية اليوم غير مقبولة من جانب اليابان ، وإن حكومة بلاده أدانت كوريا الشمالية بأقوى العبارات من خلال سفارتها في بكين.

وأشار إلى أن اليابان بدأت التنسيق مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لدفع مجلس الأمن الدولي إلى الدعوة لاجتماع طارئ.

وأعلنت كوريا الشمالية اليوم أنها اختبرت بنجاح قنبلة هيدروجينية يمكن حملها على صاروخ باليستي عابر للقارات ، حسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء.

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مصراوي Masrawy

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