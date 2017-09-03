12 فنانة تخلت عن «الحجاب».. إحداهن: خلعته من أجل العمل لأنه عبادة

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من منطلق أن ارتداء الحجاب حرية شخصية، تتخلى بعض الفنانات عنه رغم ارتدائه عن اقتناع في بعض الأوقات، كما أن بعضهن قد تجبر عليه أو ترتديه في حدث معين فرض عليها، ثم تعاود التفكير فتتراجع عن قرارها، وهو ما يجعلهن مثيرات للجدل وحائرات بشأن ذلك، ويستعرض موقع "التحرير - لايف" مجموعة من الفنانات اللاتي خلعن الحجاب، وفي الغالب يكون السبب "الفن"..

1- موناليزا

الفنانة موناليزا التي اشتهرت بدورها مع النجم محمد هنيدى في فيلم "همام فى أمستردام" عام 1999، ولدت لأب مصري وأم إنجليزية، وفي عام 2002 أعلنت اعتزالها الفن، وغيرت ديانتها من المسيحية إلى الإسلام وارتدت الحجاب، ولكن في عام 2014 ظهرت في أحد البرامج التليفزيونية دون حجاب، وأعلنت قرارها العودة مرة أخرى إلى التمثيل.

2- عبير صبري

فيلم "فلاح في الكونجرس" عام 2002 كان آخر مشاركة للفنانة عبير صبرى قبل إعلانها اعتزالها المؤقت وارتداء الحجاب والاتجاه لتقديم البرامج؛ إلا أنها عادت للسينما مرة أخرى عام 2010 بدون حجاب في عدة أعمال، مثل فيلم "أحاسيس" و"نور عيني" و"عصافير النيل"، وغيرها.

وقالت صبري في تصريحات صحفية بعد خلعها الحجاب إنها ليست نادمة على هذا القرار، مشيرة إلى أنها خلعت الحجاب وعادت للفن من أجل العمل بدلًا من الجلوس في المنزل لأن العمل عبادة.

3- ميرنا المهندس

الفنانة الراحلة "ميرنا المهندس" أعلنت بعد إصابتها بمرض السرطان في عام 2002 اعتزالها الفن وارتداءها الحجاب، إلا أنها قررت العودة مرة أخرى للتمثيل بدون حجاب بعد تحسن حالتها الصحية، وأكدت أنه ليس من حق أي شخص محاسبتها، وأنها تواظب على فروض الصلاة، وأن علاقتها بالله شيء خاص بها، ورحلت ميرنا في 5 أغسطس عام 2015 متأثرةً بمرضها.

4- إيمان العاصي

عقب زواجها من رجل الأعمال "نبيل سمير زانوسي"، أعلنت الفنانة إيمان العاصي في ام 2011 اعتزالها الفن وارتداء الحجاب، بعد النجاح الذي حققته في مسلسل "حضرة المتهم أبي"، وصرحت بأنها لا تشاهد التليفزيون وتحرص على أداء الصلاة في مواعيدها وتوطد علاقتها بربها. ولكنها عادت إلى الأضواء مرة أخرى بدون حجاب بعد أن انفصلت عن زوجها، وقالت إنها لم تجد نفسها مؤهلة على المستوي النفسي أو العاطفي لارتداء الحجاب، مشيرة إلى أنها لم تحصن نفسها ضد كل الإغراءات والضغوط النفسية والأدوار الفنية التي تعرض عليها لأنها تحب الفن والجمهور.

5- غادة عادل

بعد زواجها من المنتج والمخرج مجدي الهواري عام 1997، ترددت أنباء حول ارتداء الفنانة غادة عادل الحجاب بضغط من زوجها بعد مطالبتها بعدم التمثيل سوى في أعماله فقط، وهو ما أثار غضبها فاتخذت قرارًا بالحجاب والاعتزال، ولكنها تخلت عنه عام 2003، وعادت للتمثيل مرة أخرى دون حجاب، ورفضت التحدث عن ذلك قائلة "لا أسمح لأحد بالتدخل في شئوني".

6- دينا

تعرضت الفنانة دينا لأزمة شخصية في فترة زواجها برجل الأعمال حسام أبو الفتوح وانتشار مقاطع فيديو مسيئة لها، فقررت ارتداء الحجاب وتأدية فريضة الحج، ولكن بعد ثلاثة أشهر فقط تخلت دينا عن الحجاب وعادت للرقص مرة أخرى.

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7- سارة الدرزاوي

الفنانة الشابة سارة درزاوي ظهرت في بادئ الأمر بالحجاب مع فريق مسرح مصر الذي يقوده الفنان أشرف عبد الباقي، ولفتت أنظار الجمهور لها بارتداء الحجاب على المسرح، ولكن في أكتوبر من العام الماضي صدمت سارة الجمهور بالتخلي عن الحجاب والظهور بدونه، وصرحت بأن هذا القرار "حرية شخصية، ولا تتقبل أي انتقاد حول الموضوع".

8- نورهان

في عام 2004 ترددت أنباء حول اعتزال الفنانة نورهان الفن وارتداء الحجاب عقب انتهائها من تصوير مسلسل "عائلة الحاج متولي"، ولكنها تراجعت عن هذا القرار وتخلت عن الحجاب وأكملت مشوارها الفني.

9- شهيرة

اعتزلت الفنانة شهيرة زوجة الفنان محمود ياسين المجال الفني في عام 1992، ولكنها أثارت الجدل في عام 2013 بظهورها بقبعة حمراء تظهر عن أجزاء من شعرها، ولكنها نفت وقتها خلعها للحجاب، ولكن مؤخرًا، ظهرت الفنانة شهيرة بدون حجاب في عزاء الفنانة كريمة مختار والتي رحلت في 12 يناير الماضي.

10- شاهيناز

بعد مرور 10 سنوات على اعتزال الغناء وارتداء الحجاب، تخلت المطربة شاهيناز عنه قبل شهور قليلة، وقالت شاهيناز عن هذا القرار في تصريحات صحفية: "رجعت لشكلي المعتاد والغناء مجالي"، موضحة أنها لم تستطع التخلي عن الغناء وترغب في العودة مرة أخرى للشكل الذي اعتاد عليه جمهورها، مشيرة إلى أنها تستعد لطرح أغنية جديدة قريبًا، بل وظهرت شاهيناز بشعرها في جلسة تصوير جديدة.

11- عفاف رشاد

بعد عامين فقط من ارتدائه، تخلت الفنانة عفاف رشاد عن الحجاب، حيث ظهرت في مايو من عام 2016 الماضي بدونه في إحدى الفعاليات الفنية في نادي سموحة بالإسكندرية.

12- سهير رمزي

بعد مرور 24 عامًا على ارتدائها الحجاب، ظهرت الفنانة "سهير رمزي" مؤخرًا في عدة صور متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشعرها، ونشرت الفنانة "نادية الجندي" مؤخرًا عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، صور جمعتها بالفنانة سهير رمزي وظهرت فيها بدون حجاب.