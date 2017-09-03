أول فنانة جسدت السيدة نفيسة وقتلها السرطان.. 12 معلومة عن فايزة كمال

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وجه ملائكي وعينان زرقاوان وملامح صافية، كلها سمات أهلتها لدخول عالم الشهرة والأضواء، وغزو قلوب الجماهير بسهولة، وذلك بخلاف الموهبة والحب الفطري للتمثيل، الذي دفعها لدراسته وتفضيله على غيره من المجالات، ولكن القدر لم يمنحها أكثر من 51 عاما في هذه الدنيا، لترحل في هدوء بعد الإصابة بمرض خطير، تاركة للجمهور مجموعة من أروع الأعمال الفنية.

"التحرير لايف" يرصد لكم في التقرير التالي 12 معلومة عن الفنانة الراحلة فايزة كمال.

1- ولدت في دولة الكويت، يوم 3 سبتمبر من عام 1962.

2- عاشت في كنف أبوين مصريين كانا يعملان بالكويت لمدة 20 عاما.

3- تقدمت لاختبارات المعهد العالي للفنون المسرحية بالكويت وهي في عمر السادسة عشرة، في قسم الديكور كرغبة أولى، والتمثيل كرغبة ثانية، ونجحت في الاثنين.

4- رفض والداها في بادئ الأمر التحاقها بقسم التمثيل في المعهد العالي للفنون المسرحية، حتى استطاع الفنان سعد أردش إقناعهما.

5- بدأت مسيرتها الفنية في أواخر السبعينيات من خلال المشاركة بالأعمال الدرامية التليفزيونية التاريخية التي تألقت فيها ومنها: "الإمام الغزالي، الإمام الترمذي، طريق النور، محمد رسول الله إلى العالم، لا إله إلا الله، هدى شعراوي، الإمام الشافعي".

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6- شاركت في عدد من الأفلام السينمائية، منها: "قسمة ونصيب، لحظة خطر، بنات حارتنا، الطائرة المفقودة، أحلام مشروعة، جدعان الحلمية، ويزر في الجبس".

7- لها 5 أعمال مسرحية هي: "سي علي، الملك هو الملك، لولي، الدخان، الرحمة المهداة".

8- تزوجت من المخرج المسرحي مراد منير وأنجبت منه "يوسف وليلى".

9- توقفت عن التمثيل لمدة عامين في مطلع الألفينيات حتى تتفرغ لرعاية طفليها، ثم عادت للمشاركة في الأعمال الفنية.

10- قدمت دور السيدة نفيسة في مسلسل "عصر الأئمة" بموافقة من الأزهر الشريف، وعن ذلك قالت: "كانت هذه المرة هي الأولى التي تظهر فيها السيدة نفيسة في عمل فني وهي من آل البيت ولها ملايين من المريدين في مصر والعالم الاسلامي فجاءت موافقة الأزهر مقترنة باسمي لتجسيد الشخصية وقالوا لا مانع ما دامت الفنانة تتمتع بسمعة طيبة وقد اعتبرت هذه الموافقة وساما على صدري وهدية من الله سبحانه وتعالى"، على حد قولها في حوار صحفي مع جريدة "البيان الإماراتية".

11- تعتبر دور "يهوديت" في مسلسل "رأفت الهجان" من أهم أدوارها، حيث جسدت شخصية سكرتيرته التي ارتبطت معه بعلاقة حب من طرف واحد ورغم صغر الدور فإنه ترك بصمة عند المشاهدين.

12- أُصيبت في آخر سنواتها بمرض سرطان الكبد، وسرعان ما تدهورت حالتها الصحية، إلى أن لفظت أنفاسها الأخيرة في 26 مايو 2014، عن عمر ناهز 51 عامًا.