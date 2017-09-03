هاجم «مبارك» وأصابته شراهة التدخين بوعكة صحية.. 14 معلومة عن محمود مسعود

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فنان مثقف وواع منعته "الشللية" في الوسط الفني من الوجود المستمر في الأعمال الفنية -على حد قوله- وهو الأمر الذي أجلسه في منزله لفترة طويلة بدون عمل، رغم أن بدايته كانت في أدوار أقرب للبطولة بصحبة كبار الفنانين، ولكن كما قال في أحد حواراته: "خلاصة تجربتي في الوسط الفني أن الوصول إلى القمة سهل لكن الحفاظ عليه صعب عسير".

في التقرير التالي يرصد لكم "التحرير لايف" 14 معلومة عن الفنان القدير محمود مسعود.

1- ولد في 3 سبتمبر 1952، أي أنه يبلغ من العمر 65 عامًا.

2- علاقته بالفن بدأت منذ طفولته على مسرح مدرسة "محمد علي" الإعدادية، واستمرت على مسرح مدرسة "بنباقادن" الثانوية بالقاهرة.

3- بعد حصوله على الشهاة الثانوية تم ترشيحه للدراسة بالقسم العام بالدراسات الإسلامية في جامعة الأزهر، لكنه فضل دراسة الفن.

4- التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وفي امتحان القبول بالمعهد أدى قصيدة "كلب الست" للشاعر الراحل "أحمد فؤاد نجم"، فسأله عضو لجنة الاختبارات سعد أردش عن مكان صاحب القصيدة الآن ليجيب "مسعود" قائلا: "في المعتقل"، فعلق "أردش": "المفروض يابني لما تيجى تمتحن تجيب اتنين عساكر معاك"، ونجح في الاختبار ليتخرج في عام 1975، بمسرحية من إخراجه وتأليفه على حد قوله في حوار صحفي سابق.

5- أدرك مبكرا أن الفن يعتمد أكثر على العلاقات دون النظر إلى الموهبة والدراسة، فعزم على السفر إلى أمريكا فور تخرجه لدراسة الفن بشكل أعمق، وقبل السفر بشهرين رشحه المخرج سمير العصفوري للعمل في مسرحية "مولد الملك معروف"، فوافق ونجحت المسرحية التي استمر عرضها لمدة شهر.

6- قدم أول أدواره التليفزيونية في مسلسل "السنين"، بجانب فنانين كبار منهم: "حمدي غيث، تيسير فهمي، وجدي العربي، أحلام الجريتلى"، واستطاع من خلال دوره في المسلسل لفت الأنظار، كما حصل على جائزة أحسن ممثل تليفزيوني عام 1981 عن دوره بالمسلسل.

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7- توالت عليه الأعمال التليفزيونية، مثل: "مرارة الأيام، الوجه الآخر، أم كلثوم، الإمام محمد عبده، الإمام المراغي، حكايات البنات، بين السرايات، أفراح إبليس، الركين، الداعية، حارة اليهود، من الجاني، الميزان، واحة الغروب، الأب الروحي"، وغيرها الكثير من الأعمال.

8- شارك بعدد كبير من العروض المسرحية لـ"شكسبير"، ومسرحيات مثل: "ضحايا الواجب، بانوراما صلاح عبد الصبور، مسافر ليل، يا عنتر، أبو زيد الهلالي، شفيقة ومتولي، مأساة الحلاج".

9- قدم في السينما حوالي 12 فيلما مثل: "بيت الكوامل، الحلم القاتل، إنه قدري، اخترت حياتي"، وعن مشاركاته السينمائية قال: "لا أستطيع أن أصفهم بالعمل العبقري أو المبهر، ولا أستطيع أيضا أن أصفهم بالرداءة أو الإسفاف، لقد كنت في مرحلة انتشار وأول من رشحني للعمل في السينما المخرج الكبير عاطف".

10- قال إن من أبرز علل الوسط الفني هو "تفشى الشللية" دون إفساح المجال لمن هو أقدر على أداء الدور وهو من الخارج، مما يتنافي مع الإنسانيات والأخلاق، ويعد تدخلا سافرا في أرزاق الغير، على حد قوله.

11- يقدم أدواره المسرحية باللغة العربية الفصحى وبرر ذلك قائلا: "لحبى وولعي بالفصحى، وليس تقليلا من العامية، فمثلا أين نحن من عامية فؤاد حداد الذي لا يعرف عنه أحد حتى الآن إلا أنه مسكراتي؟ بل أين نحن من عامية بيرم التونسي، وصلاح جاهين؟".

12- عقب اندلاع ثورة 25 يناير، قال "مسعود" إن الرئيس الأسبق حسني مبارك كان هو الأجرأ على شعبه، باعتباره عاصر كلا من "ناصر" و"السادات"، وتابع في حوار صحفي قائلا: "أنا واحد من الناس عاصرت عبد الناصر والسادات ومبارك، وشفت أد إيه بتخدع الشعوب، ولكن طبعًا كان أصعبهم مبارك؛ لأنه كان أجرأ حاكم على شعبه، وهاجم المصريين من أول خطبة وقال أنتم بتأكلوا كتير وبتنجبوا كتير، رغم أن العدد الكبير مفخرة الشعوب".

13- علل سبب تقليله من الأعمال السينمائية قائلا: "توجد مواضيع تضر بالمجتمع فيعرض عليَّ الكثير من الأفلام التى كأنها تقول إن كل المصريين عايشين فى فيلل وعندهم جراج خاص لأسطول السيارات التى يمتلكونها وبيتكلموا بالملايين، هذه النوعية فى اعتقادى تثير غضب الشباب وينظرون إلى أسرهم بنظره دونية فيحدث انقسام للمجتمع".

14- في أبريل 2016 تعرض الفنان محمود مسعود لأزمة صحية مفاجئة نُقل على أثرها إلى أحد مستشفيات منطقة المهندسين، وذلك بسبب ارتفاع ضغط الدم ونسبة السكر، والذى أدى إلى العصبية الزائدة، وعدم التحكم في الأعصاب، ليتضح أن شراهته في التدخين كانت سبب إصابته بالوعكة الصحية.