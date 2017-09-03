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بريطاني يكشف سر مكالمة أنقذت "فتاة الإسكندرية" من الموت

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مصراوي Masrawy

بريطاني يكشف سر مكالمة أنقذت "فتاة الإسكندرية" من الموت

11:59 ص الأحد 03 سبتمبر 2017

كتب - محمد شعبان:

أنقذ طالب بريطاني فتاة من الموت بعدما أخبرته باعتزامها الانتحار داخل شقتها بالدقي.

تلقى العميد أيمن الحمزاوي، مفتش مباحث وسط الجيزة، إخطارا من شرطة النجدة بورود اتصال هاتفي من ماثيو شارليز 31 سنة، طالب بجامعة "ساوث" ببريطانيا، مقيم بفندق هيلتون رمسيس هيلتون بالقاهرة، بتلقيه اتصال من إحدى صديقاته أبلغته باعتزامها الانتحار داخل مسكنها بشارع الحسين.

وأكد مقدم البلاغ، أن صديقته "أمل"، 23 سنة،ط البة بكلية آداب جامعة الإسكندرية، تناولت كمية من الأقراص المخدرة الخاصة بالدورة الشهرية والصداع بقصد الانتحار لمرورها بحالة اكتئاب، مشيرا إلى أنه نقلها إلى معهد السموم بسيارة إسعاف، وخروجها عقب تلقيها العلاج اللازم.

تحريات المقدم أحمد الوليلي، وكيل الفرقة، أشارت إلى أن الطالب البريطاني حضر منذ 9 أشهر؛ للحصول على دورة في اللغة العربية من جامعة الإسكندرية.

حُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

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