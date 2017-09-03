مقتل عشرات إثر اقتحام جماعة الشباب قاعدة عسكرية صومالية

مقديشو (د ب أ)

ذكر مسؤول حكومي وشهود عيان اليوم الاحد أن 11 جنديا على الاقل وعشرات من المتشددين قتلوا، عندما اقتحمت جماعة "الشباب" الصومالية الإرهابية قاعدة عسكرية جنوب الصومال.

وقال وزير الأمن الإقليمي، عبد الرشيد جنن لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الهجوم بدأ بتفجير سيارة مفخخة، عند مدخل القاعدة العسكرية في قرية بولا-جدود، الواقعة بالقرب من مدينة كيسمايو الساحلية.

وأضاف الوزير أن متشددين كانوا مسلحين مدججين بالسلاح اقتحموا الثكنات بعد ذلك.

وتابع الوزير "قاومت قواتنا الحكومية الهجوم ويستمر القتال الان حول المنطقة".

وقالت جماعة "الشباب" إنها قتلت أكثر من 26 جنديا واستولت على مختلف المركبات العسكرية والاسلحة، معلنة المسؤولية عن الهجوم عبر قناة "الاندلس" الاذاعية الموالية للمتمردين.

وقال أحمد شيخ احد سكان المنطقة "كانت هناك معركة شرسة هنا في بولا-جدود هذا الصباح. مازلنا محاصرين داخل منازلنا. لا يمكننا الخروج والفرار من المنطقة بسبب القتال".

وتسعى جماعة الشباب لإقامة دولة إسلامية في الصومال وهي تابعة لشبكة القاعدة الارهابية الدولية.

وتشن هجمات بشكل منتظم داخل الدولة المضطربة الواقعة شرق إفريقيا .