أخبار عاجلة

السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا -
مدمرة أمريكية تساعد سفينة صيد إيرانية هاجمها قراصنة -
قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم -
رئيس الوزراء العراقي يعلن انطلاق عملية تحرير القائم -
آمنة نصير توضح حكم الشرع في «حقن منع الحمل للرجال» -
مدرب الوداد: لسنا النجم الساحلي.. والأهلي لا يتأثر بالغيابات (فيديو) -
تشيلسي يعبر إيفرتون إلى ربع نهائي «رابطة المحترفين» الإنجليزية -
ترامب يسعى لزيادة استخدام الطائرات بدون طيار داخل الولايات المتحدة -
مصدر قضائي: إدانة أطباء مستشفى حكومي في بورسعيد بقتل طفل -
اليوم.. محاكمة 30 متهمًا في قضية "خلية أوسيم" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

مقتل عشرات إثر اقتحام جماعة الشباب قاعدة عسكرية صومالية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مقتل عشرات إثر اقتحام جماعة الشباب قاعدة عسكرية صومالية

11:55 ص الأحد 03 سبتمبر 2017

مقتل عشرات إثر اقتحام جماعة الشباب قاعدة عسكرية صومالية

جماعة الشباب

مقديشو (د ب أ)
ذكر مسؤول حكومي وشهود عيان اليوم الاحد أن 11 جنديا على الاقل وعشرات من المتشددين قتلوا، عندما اقتحمت جماعة "الشباب" الصومالية الإرهابية قاعدة عسكرية جنوب الصومال.

وقال وزير الأمن الإقليمي، عبد الرشيد جنن لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الهجوم بدأ بتفجير سيارة مفخخة، عند مدخل القاعدة العسكرية في قرية بولا-جدود، الواقعة بالقرب من مدينة كيسمايو الساحلية.

وأضاف الوزير أن متشددين كانوا مسلحين مدججين بالسلاح اقتحموا الثكنات بعد ذلك.

وتابع الوزير "قاومت قواتنا الحكومية الهجوم ويستمر القتال الان حول المنطقة".

وقالت جماعة "الشباب" إنها قتلت أكثر من 26 جنديا واستولت على مختلف المركبات العسكرية والاسلحة، معلنة المسؤولية عن الهجوم عبر قناة "الاندلس" الاذاعية الموالية للمتمردين.

وقال أحمد شيخ احد سكان المنطقة "كانت هناك معركة شرسة هنا في بولا-جدود هذا الصباح. مازلنا محاصرين داخل منازلنا. لا يمكننا الخروج والفرار من المنطقة بسبب القتال".

وتسعى جماعة الشباب لإقامة دولة إسلامية في الصومال وهي تابعة لشبكة القاعدة الارهابية الدولية.

وتشن هجمات بشكل منتظم داخل الدولة المضطربة الواقعة شرق إفريقيا .

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • جيش جنوب السودان عن مقتل مواطن أمريكي: لم يكن هناك ما يشير إلى أنه

    أخبار

  • وزير الأخلاق الأوغندي: تخصيص نصف مليون دولار لتعقب مستخدمي المواد

    أخبار

  • حركة الشباب الصومالية تذبح 4 أشخاص في كينيا

    أخبار

  • الجارديان: بلجيكا تجري اختبارات على الدجاج بحثا عن "مواد محظورة"

    أخبار

إعلان

3f529b1c7e.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا

السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا

مدمرة أمريكية تساعد سفينة صيد إيرانية هاجمها قراصنة

مدمرة أمريكية تساعد سفينة صيد إيرانية هاجمها قراصنة

قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم

قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم

رئيس الوزراء العراقي يعلن انطلاق عملية تحرير القائم

رئيس الوزراء العراقي يعلن انطلاق عملية تحرير القائم