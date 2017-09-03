بالصور.. أشهر الكوميكس الساخرة عن وصف "الكراش"

كتب – أحمد عصام روّاي:

تصدر على موقع التواصل الاجتماعي تويتر "هاشتاج" بعنوان "اوصف الكراش بكلمة".

وبدأ المستخدمون بتعديد صفات "الكراش" الخاص بهم، وتوجيه رسائل خفيفة الظل لاتخلو من التلميحات بمواصفات الشخص المعجبين به وكيفية تعرفهم عليه، والمواقف الحياتية التي يرغبون في عيشها معًا.

أما عن تعريف كلمة الـ"كراش – Crush"، فهو الإعجاب بشخص من الجنس الآخر والرغبة في توطيد العلاقة معه.