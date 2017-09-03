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بالصور.. أشهر الكوميكس الساخرة عن وصف "الكراش"

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مصراوي Masrawy

بالصور.. أشهر الكوميكس الساخرة عن وصف "الكراش"

12:00 م الأحد 03 سبتمبر 2017

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إعادة الألبوم

بالصور: أطباء يقتلعون 232 سنًّا من فم صبي بـ

الألبوم التالى

بالصور: أطباء يقتلعون 232 سنًّا من فم صبي بـ"الإزميل والشاكوش

كتب – أحمد عصام روّاي:

تصدر على موقع التواصل الاجتماعي تويتر "هاشتاج" بعنوان "اوصف الكراش بكلمة".

وبدأ المستخدمون بتعديد صفات "الكراش" الخاص بهم، وتوجيه رسائل خفيفة الظل لاتخلو من التلميحات بمواصفات الشخص المعجبين به وكيفية تعرفهم عليه، والمواقف الحياتية التي يرغبون في عيشها معًا.

أما عن تعريف كلمة الـ"كراش – Crush"، فهو الإعجاب بشخص من الجنس الآخر والرغبة في توطيد العلاقة معه.

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مصراوي Masrawy

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