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"حذاء" يكتب نهاية عامل دليفري داخل مصعد بالجيزة

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مصراوي Masrawy

"حذاء" يكتب نهاية عامل دليفري داخل مصعد بالجيزة

11:40 ص الأحد 03 سبتمبر 2017

ارشيفية

كتب - محمد شعبان:

لم يكن يعلم محسن محمد أن رحلة توصيل بعض الطلبات إلى شقة بعقار في الجيزة ستكون الأخيرة له كعامل دليفري بمحل سوبر ماركت، ليلقى حتفه داخل مصعد بسبب حذاءه.

تلقى اللواء إسماعيل رجب، نائب مدير أمن الجيزة لقطاع الغرب، إخطارا من شرطة النجدة بوفاة شخص داخل مصعد العقار رقم 4 بشارع حسن برادة المتفرع من شارع مراد.

انتقل العميد إبراهيم المليجي، مأمور قسم الجيزة، إلى محل البلاغ، وتبين وجود جثة داخل المصعد لشخص يدعى محسن محمد رشيدي 24 سنة، عامل توصيل طلبات بسوبر ماركت المغربي بشارع الهرم، وبها تهشم بعظام الوجه من الناحية اليمنى، وخدش بالقدم اليمنى.

تحريات الرائد مصطفى كمال، رئيس مباحث الجيزة، أشارت إلى أنه عقب توصيل المتوفى لطلبات إلى مهندس يقطن بالطابق السادس، استقل المصعد، وسقط حذائه بين المصعد والحائط، ولدى استطلاعه الأمر، اصطدم وجهه بسلك حديدي بين الطابقين الثالث والرابع، مما أدى إلى حدوث إصابته.

حارسة العقار تحية عبد العزيز 68 سنة، اكتشفت توقف المصعد بين الطابقين الثالث والرابع، فقامت بسحبه إلى الطابق الأرضي، وعقب فتحه اكتشفت وفاة عامل توصيل الطلبات.

تم نقل الجثة إلى مستشفى أم المصريين، وأفاد مفتش الصحة بعدم وجود شبهة جنائية، وحُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء هشام العراقي، مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة التي صرحت بالدفن.

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