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هكذا تتجنبين ارتفاع درجة الحرارة لدى طفلك

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مصراوي Masrawy

هكذا تتجنبين ارتفاع درجة الحرارة لدى طفلك

11:40 ص الأحد 03 سبتمبر 2017

هكذا تتجنبين ارتفاع درجة الحرارة لدى طفلك

هكذا تتجنبين ارتفاع درجة الحرارة لدى طفلك

كتبت- هاجر حاتم:

ارتفاع درجة الحرارة لدى الأطفال يعتبر أمر مقلق لدى الامهات، خاصًة إن كانوا صغار في العمر، ولتجنب هذه المشكلة عليكِ أن تحاولي تجنب حدوث تلك الحالة، بهذه النصائح، وفقًا لما نشره موقع babycenter.

-الملابس تلعب دروًا مهمة في تغيير حرارة الطفل، لهذا احرصي على تخفيف ملابس طفلك في الصيف. وبالإضافة إلى ذلك مع الأسف هناك الكثير من الأمهات التي تقوم بوضع أطفالهن في "بطانية" حتى مع درجات الحرارة المرتفعة، الأمر الذي بشأنه أن يعرض طفلك لأمراض البرد والانفلونزا.

-تجنبي تعرض طفلك لأوقات طويلة في الشمس الحارقة، خاصًة أن الاطفال ينسون أنفسهم في اللعب والمرح.

-احرصي على أن يتناول طفلك الماء والسوائل التي يحتاجها جسده، لأنها تلعب دورًا هامًا في الحفاظ على نشاط الدورة الدموية لديه، وبالتالي المحافظة على درجة حرارة جسده الطبيعية.

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مصراوي Masrawy

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