منظمة: التجربة النووية تظهر التقدم السريع للبرنامج الكوري الشمالي

فيينا (د ب أ)

قال رئيس منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية إن أحدث تجربة نووية كورية شمالية ،إذا تأكد إجراؤها، تظهر أن "البرنامج النووي (الكوري الشمالي) يتقدم بسرعة" .

وأعلن لاسينا زيربو أن مراكز المراقبة التابعة للمنظمة "رصدت حدثا زلزاليا غير عادي" في كوريا الشمالية الساعة 0330 بتوقيت جرينتش، وأن هناك تحليلا جاريا من قبل 100 مركز سوف يتم مشاركة نتائجه مع الدول أعضاء المعاهدة في وقت لاحق اليوم الأحد في فيينا.

وقال زيربو في بيان :"يشكل هذا خرقا جديدا للمبدأ المقبول عالميا والمناهض للاختبارات النووية ، المبدأ الذي تحترمه جميع الدول ما عدا دولة واحدة فقط منذ 1996".

وأضاف :" أتمنى، بإخلاص، أن يكون ذلك بمثابة نداء الإيقاظ الأخير الموجه للمجتمع الدولي لحظر جميع الاختبارات النووية من خلال تنفيذ معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية ".

وتضغط منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية منذ 20 عاما لوقف التجارب النووية.