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عريقات: إسرائيل بدأت بضم المناطق الفلسطينية لسيادتها

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مصراوي Masrawy

عريقات: إسرائيل بدأت بضم المناطق الفلسطينية لسيادتها

11:41 ص الأحد 03 سبتمبر 2017

عريقات: إسرائيل بدأت بضم المناطق الفلسطينية لسيادتها

صائب عريقات

رام الله (د ب أ)
صرح أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات اليوم الأحد بأن إسرائيل بدأت بضم المناطق الفلسطينية إلى سيادتها بقرارها تشكيل "مجلس إدارة شؤون المستوطنين" في الخليل جنوب الضفة الغربية.

وحذر عريقات في بيان من خطورة "بدء الترسيم الفعلي للمستوطنات غير القانونية ومنحها الشرعية والاعتراف بها، ومنحها السيادة على أرض دولة فلسطين المحتلة، في مخالفة صارخة للقوانين والأعراف الدولية وقرارات الأمم المتحدة".

وطالب عريقات المجتمع الدولي خاصة الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بالتحرك العاجل لإلزام إسرائيل بالتراجع الفوري عن قرار تشكيل مجلس إدارة شؤون المستوطنين في الخليل.

وقال إن "تساهل المجتمع الدولي منح رئيس الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وحكومته المتطرفة المزيد من الوقت والحصانة ليمضوا بخطة ترسيخ دولة واحدة بنظام (الأبارتايد) الذي انهارت آخر نماذجه في جنوب أفريقيا قبل ما يقارب الربع قرن".

وأضاف أن "الوقت حان لمواجهة محاولات إحيائه من قبل إسرائيل في الأرض الفلسطينية، وذلك من خلال العمل الجدي على إنهاء الاحتلال وتجسيد سيادة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس".

وطالب عريقات بـ"وقف الاستيطان غير الشرعي ومحاسبة ومساءلة الاحتلال ومستوطنيه على جرائمهم وانتهاكاتهم المتواصلة والممنهجة ضد أبناء الشعب الفلسطيني والقانون الدولي".

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