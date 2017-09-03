جوام الأمريكية: لا توجد تهديدات مباشرة بعد التجربة النووية الكورية الشمالية

برلين (د ب أ)

طمأنت منطقة جوام الأمريكية الواقعة بالمحيط الهادي سكانها بأنه لا توجد تهديدات مباشرة عقب إعلان كوريا الشمالية اختبارها قنبلة هيدروجينية بنجاح .

وكانت كوريا الشمالية قد هددت بشن هجوم عسكري استباقي على جوام، بغرب المحيط الهادي، التي تضم قاعدة عسكرية أمريكية ويقطنها نحو 160 ألف نسمة.

وقالت مكاتب الأمن الداخلي والدفاع المدني في جوام في بيان على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي "لا توجد تهديدات مباشرة معروفة في الوقت الحالي. مستوى التهديد مازال كما هو".

وأضاف البيان أن المكاتب مستمرة في مراقبة الأحداث المتعلقة بـ"تجربة نووية محتملة في كوريا الشمالية"، لكنه أضاف أنه " لا يوجد دليل مؤكد حاليا حول ما إذا كانت التجربة ناجحة".