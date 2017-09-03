15 بلاغا بحرائق ومفرقعات وإنقاذ في الغربية

الغربية – مروة شاهين:

أعلنت مديرية أمن الغربية، اليوم الأحد، تلبية الحماية المدنية سلسلة من الاستغاثات تمثلت في 15 بلاغًا بحريق ومفرقعات وإنقاذ، تلقتها غرفة العمليات والطوارئ بالحماية المدينة على مستوى قرى ومراكز المحافظة في يوم واحد.

وتلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مدير إدارة الحماية المدنية عن تلقي 8 بلاغات حرائق متنوعة، و3 مخالفات في مجال الوقاية من أخطار الحريق، وبلاغين بمفرقعات عبارة عن "سيارة متروكة" و2 بلاغ إنقاذ نهري "انتشال غريق".

وحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.