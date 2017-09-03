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15 بلاغا بحرائق ومفرقعات وإنقاذ في الغربية

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مصراوي Masrawy

15 بلاغا بحرائق ومفرقعات وإنقاذ في الغربية

11:53 ص الأحد 03 سبتمبر 2017

15 بلاغا بحرائق ومفرقعات وإنقاذ في الغربية

مديرية أمن الغربية

الغربية – مروة شاهين:

أعلنت مديرية أمن الغربية، اليوم الأحد، تلبية الحماية المدنية سلسلة من الاستغاثات تمثلت في 15 بلاغًا بحريق ومفرقعات وإنقاذ، تلقتها غرفة العمليات والطوارئ بالحماية المدينة على مستوى قرى ومراكز المحافظة في يوم واحد.

وتلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مدير إدارة الحماية المدنية عن تلقي 8 بلاغات حرائق متنوعة، و3 مخالفات في مجال الوقاية من أخطار الحريق، وبلاغين بمفرقعات عبارة عن "سيارة متروكة" و2 بلاغ إنقاذ نهري "انتشال غريق".

وحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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