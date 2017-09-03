تنفيذ 395 حكما قضائيا في حملات أمنية بسوهاج
تنفيذ 395 حكما قضائيا في حملات أمنية بسوهاج
11:48 ص الأحد 03 سبتمبر 2017
مديرية أمن سوهاج
سوهاج – عمار عبدالواحد:
نفذت مديرية أمن سوهاج بإشراف اللواء حسن محمود، حكمدار المديرية بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي، اليوم الأحد، في حملات أمنية مكبرة، 395 حكمًا قضائيًا.
وقال اللواء خالد الشاذلي، مدير المباحث الجنائية، إن الأحكام شملت تنفيذ حكم جناية، و139 جزئيًا، و67 مستأنف، و158 غرامات جزئية، و18 غرامات مستأنفة، و12 مخالفات جزئية، كما أسفرت الحملة عن تحصيل مبالغ قيمتها 6565 جنيهًا مخالفات.
وحُررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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