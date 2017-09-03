الأمن يكشف مفاجأة في قضية العثور على أسرة مذبوحة بالبحيرة

البحيرة – أحمد نصرة:

كشفت الأجهزة الأمنية بمحافظة البحيرة، غموض العثور على 4 أفراد مذبوحين من أسرة واحدة، داخل منزلهم في جريمة بشعة ليلة العيد، شهدتها عزبة الحاوي، بمركز كفر الدوار.

وذكر مصدر أمني، أن تحريات فريق البحث الجنائي توصلت إلى أن وراء الواقعة "الصافي. ع" جزار، وهو جار للمجني عليه، وألقي القبض عليه في منزله، وجار استجوابه.

واكتشف الحادث عصر يوم الجريمة، عند قدوم أحد أقارب زوجة المجني عليه لتقديم التهنئة بالعيد، الذي ظل يطرق باب المنزل لفترة طويلة، ولم يرد عليه أحد، وشعر بالقلق عليهم بعدما أخبره جيرانهم بأنهم لم يروا أحد منهم طوال يوم العيد، فعاود الاتصال بهم على الهواتف المحمولة ولم يرد أحد، فقفز من أعلى سور المنزل الخارجي، ليكتشف الكارثة ويعثر عليهم مذبوحين.

وصرحت نيابة مركز كفر الدوار بالبحيرة، بدفن الضحايا، أمس السبت، عقب تشريح الجثث بمعرفة الطبيب الشرعي، كما فرضت قوات أمن البحيرة، طوقًا أمنيًا وتشديدات مكثفة حول المنزل.