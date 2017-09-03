أخبار عاجلة

"نصاب أطفيح" يبيع حلم العمل للشباب عبر "فيسبوك" -
مرور الجيزة تكشف حيلة شقيقين لسرقة هواتف السائقين -
8 الصبح - رصد الحالة المرورية بشوارع العاصمة -
8 الصبح - حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم بتاريخ 26-10 -2017 -
السيسي يوافق على تعاون «مصري فرنسي» لمعالجة مياه الصرف -
8 الصبح - فقرة أنا المصري عن " محمود بكر ... المعلق الظريف صاحب القفشات الكوميدية " -
8 الصبح - رحلة داخل مجلة " علاء الدين " وكواليس إصدار هذه المجلة -
8 الصبح - فقرة أحسن ناس | أهم ما حدث في محافظات مصر بتاريخ 26- 10-2017 -
8 الصبح - أهم وآخر أخبار الصحف المصرية اليوم في دقائق -
8 الصبح - فيديو مهم جداً لشاب سعودي يوضح قوة الكلمة " الكلمة لها قوتها .. الكلمة قد تكون قوتك " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

عمرو بركات على رادار الإسماعيلي

Google+ Print
عمرو بركات على رادار الإسماعيلي عمرو بركات على رادار الإسماعيلي

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

تلقى عمرو بركات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اتصالات تليفونية من جانب مسئولي نادي الإسماعيلي، وذلك من أجل الحصول على خدماته قبل إغلاق باب الانتقالات الصيفية الجارية.

ومن جانبه طلب لاعب الأهلي من مسئولي الدراويش مفاوضة الأهلي بشكل رسمي من أجل انتقاله إلى قلعة الدراويش، بعدما رحب اللاعب بالعرض المقدم وحصوله على وعد بالمشاركة أساسيا.

شاهد أيضا

وجاءت مفاوضات الإسماعيلي مع عمرو بركات بعد فشل التعاقد مع محمد حمدي زكي وانتقاله إلى صفوف نادي سموحة.

جدير بالذكر أن عمرو بركات يمتلك أكثر من عرض، أبرزها سموحة ومصر المقاصة وخاصة بعدما تألق اللاعب خلال مشاركته في صفوف القلعة الحمراء في البطولة العربية للأندية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
السيسي يوافق على تعاون «مصري فرنسي» لمعالجة مياه الصرف

السيسي يوافق على تعاون «مصري فرنسي» لمعالجة مياه الصرف

اليوم طقس معتدل شمالا.. والعظمى بالقاهرة 31

اليوم طقس معتدل شمالا.. والعظمى بالقاهرة 31

التأمين الصحي: القانون الجديد يطبق على 5 محافظات بعد 6 أشهر من تمريره

التأمين الصحي: القانون الجديد يطبق على 5 محافظات بعد 6 أشهر من تمريره

نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو)

نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو)