عمرو بركات على رادار الإسماعيلي

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تلقى عمرو بركات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اتصالات تليفونية من جانب مسئولي نادي الإسماعيلي، وذلك من أجل الحصول على خدماته قبل إغلاق باب الانتقالات الصيفية الجارية.

ومن جانبه طلب لاعب الأهلي من مسئولي الدراويش مفاوضة الأهلي بشكل رسمي من أجل انتقاله إلى قلعة الدراويش، بعدما رحب اللاعب بالعرض المقدم وحصوله على وعد بالمشاركة أساسيا.

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وجاءت مفاوضات الإسماعيلي مع عمرو بركات بعد فشل التعاقد مع محمد حمدي زكي وانتقاله إلى صفوف نادي سموحة.

جدير بالذكر أن عمرو بركات يمتلك أكثر من عرض، أبرزها سموحة ومصر المقاصة وخاصة بعدما تألق اللاعب خلال مشاركته في صفوف القلعة الحمراء في البطولة العربية للأندية.