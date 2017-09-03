المنتخب الأوغندي يرفض التدريب على ملعب برج العرب

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رفض مسئولو المنتخب الأوغندى، خوض تدريبهم الأول اليوم بالملعب الفرعى لاستاد برج العرب استعداداً لمواجهة مصر يوم الثلاثاء المقبل، فى الجولة الرابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

وكان منتخب أوغندا قد وصل إلى القاهرة صباح اليوم وتوجه فى العاشرة صباحا لبرج العرب بالإسكندرية على أن يخوضوا تدريبهم مساء اليوم بفندق الإقامة.

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وفاز منتخب أوغندا على مصر فى مباراة الجولة الثالثة بهدف دون رد ليتصدر المجموعة برصيد 7 نقاط ثم مصر ثانياً بـ6 نقاط وغانا فى المركز الثالث برصيد نقطتين والكونغو بنقطة واحدة فى المركز الرابع والأخير.