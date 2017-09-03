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وزير التعليم العالي يجدد تعيين 10 قيادات إدارية بجامعة طنطا

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مصراوي Masrawy

وزير التعليم العالي يجدد تعيين 10 قيادات إدارية بجامعة طنطا

11:30 ص الأحد 03 سبتمبر 2017

وزير التعليم العالي يجدد تعيين 10 قيادات إدارية بجامعة طنطا

جامعة طنطا

كتبت - داليا شبل:

أصدر الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اليوم الأحد، قرارًا وزاريًا بتجديد تعيين عدد (10) قيادات إدارية بجامعة طنطا.

وذكرت وزارة التعليم العالي في بيان صحفي اليوم الأحد، أن الوزير وافق على تجديـد تعيين مديري العموم لكل مـن: الدكتور أحمد على أبو شعبان مديرًا عامًا لمشروعات البيئة، ومرزوقة عبد الحميد عطية مديرًا عامًا للشؤون القانونية، وأشرف محمود شهاب مديرًا عامًا للمشتريات والمخازن، وعاطف إبرهيم مصطفى مديرًا عامًا للتنظيم والإدارة، ومحمد محمود إبراهيم مديرًا عامًا للإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام، وجمال ربيع عيد مديرًا عامًا لرعاية الشباب.

كما شمل القرار - بحسب بيان الوزارة - تعيين أحمد رشاد شلبى مديرًا عامًا للإدارة العامة للحسابات الخاصة، والسعيد صالح محمود مديرًا عامًا لشؤون العاملين، وطارق على الشنوانى مديرًا عامًا للعلاقات الثقافية، والمهندس عبد الحى إبراهيم عبد العزيز مديرًا عامًا للإدارة العامة للشؤزن الهندسية، بالإضافة إلى تجديد تعيين إيهاب محمد أحمد أمينًا لكلية التربية.

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