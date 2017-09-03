بالفيديو.. نشاط الرئيس السيسي خلال 7 أيام

القاهرة- مصراوي

نشرت الصفحة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، اليوم الأحد، مقطع فيديو لنشاط الرئيس خلال سبعة أيام.

وسلطت الصفحة الضوء على استقبال السيسي للرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية للبترول، واجتماعه مع عدد من الوزراء لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها مع الحكومة الصينية.

كما تلقى الرئيس التهاني بعيد الأضحى من قبل ملوك ورؤساء الدول العربية، أبرزهم الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، والملك حمد بن عيسى ملك البحرين، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة​