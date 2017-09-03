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الشرطة الإسرائيلية تحتجز 6 أشخاص لصلتهم بالتحقيق في قضية الغواصات الألمانية

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مصراوي Masrawy

الشرطة الإسرائيلية تحتجز 6 أشخاص لصلتهم بالتحقيق في قضية الغواصات الألمانية

11:24 ص الأحد 03 سبتمبر 2017

الشرطة الإسرائيلية تحتجز 6 أشخاص لصلتهم بالتحقيق في قضية الغواصات الألمانية

الشرطة الإسرائيلية

تل آبيب (د ب أ)
احتجزت الشرطة الإسرائيلية ستة أشخاص اليوم الأحد في إطار التحقيق المستمر في قضية شراء إسرائيل لثلاث غواصات ألمانيا وسفن أخرى.

وتمثل هذه الاعتقالات أحدث تطور في التحقيق المتورط فيه ديفيد شيمرون، المحامي الخاص لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والقائد السابق للبحرية الإسرائيلية.

وقالت الشرطة في بيان إنه جرى احتجاز الأشخاص الستة للاشتباه في ارتكابهم "جرائم اقتصادية وتتعلق بالنزاهة" ولكنها لم تعلن المزيد من التفاصيل بشأن هوية المحتجزين أو الشكوك ضدهم.

وتصدرت القضية التي أطلق عليها " قضية الغواصة" في وسائل الإعلام الإسرائيلية، عناوين الأخبار عندما تم الكشف عن أن الممثل الإسرائيلي لشركة تيسن كروب الألمانية للأنظمة البحرية تعاقد مع شيمرون.

وكان نتنياهو قد وقع اتفاقا إطاريا في اكتوبر 2016 لشراء ثلاث سفن بحرية من شركة تيسن كروب، في خطوة مخالفة لرأي وزير الدفاع آنذاك موشي يعلون ومسؤولين عسكريين أخرين .

ويشار إلى أن ميكي جانور، شريك المبيعات الإسرائيلي لشركة تيسن كروب، تحول لشاهد في صف الدولة في يوليو الماضي، ويقدم أدلة للشرطة الإسرائيلية في القضية.

وكانت الشرطة قد ألقت القبض على جانور في يوليو الماضي، وكذلك افريل بار يوسف، النائب السابق لرئيس مجلس الأمن القومي و اليعازر ماروم، القائد السابق للبحرية الإسرائيلية.

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