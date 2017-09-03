"تضامن أسيوط": انتهاء أزمة توقف معاش "كرامة" قريبا

أسيوط – أسامة صديق:

خاطبت حنان مصطفى صالح، مدير عام الاتصال السياسي، بوزارة التضامن الاجتماعي، بأسيوط، اليوم الأحد، مرتضى العربي، النائب البرلماني عن مركزي "أبنوب" و"الفتح"، للرد على المذكرة التي تقدم بها حول توقف صرف عدد من معاشات "الكرامة" للمواطنين.

وطالبت مدير عام الاتصال السياسي، النائب البرلماني، بإرسال الأرقام القومية للمواطنين المذكورين ليتسنى لها معرفة سبب وقف الصرف.

ويذكر أن مئات البطاقات الإلكترونية الخاصة بالمواطنين الذين تقدموا للحصول على معاش "الكرامة"، توقفت فجأة ودون إبداء أسباب تذكر، ورغم تقديم العديد من الشكاوى بمديرية التضامن إلا أن الأزمة مازالت قائمة.

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، في وقت سابق، وقف الدعم النقدي المقدم ضمن برنامج "تكافل وكرامة" عن بعض الأسر، لتبين عدم أحقيتهم في الحصول على المعاش، وتحققت الوزارة خلال شهر أغسطس الماضي في حملة مكثفة للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وتحقيق أهداف البرنامج، ووقف الدعم عن غير المستحقين.