مصرع شاب وإصابة شقيقه في اصطدام سيارة بـ"توك توك" بالمنيا

المنيا ــ ريمون الراوي:

لقي شاب مصرعه وأصيب شقيقه، في حادث تصادم بين سيارة و"توك توك"، على طريق متفرع من طريق مصر أسوان الزراعي، بدائرة مركز سمالوط في المنيا.

وتلقى اللواء ممدوح عبدالمنصف، مدير أمن المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بحدوث تصادم بين سيارة و"توك توك، وأسفر الحادث عن مصرع راكب وإصابة شقيقه.

وبتوجيه مأمورية أمنية من وحدة مباحث مركز سمالوط، تبين صحة الإخطار، ومصرع "وائل. م. أ"، 26 عامًا متأثرًا بإصابته في الجمجمة وحدوث نزيف بالمخ.

كما تبين إصابة "أحمد"، شقيق المتوفى، والذي كان برفقته، باشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف في البطن، ونقل لمستشفى المنيا العام، وأودعت جثة المتوفى بمشرحة نفس المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة، بعد تحرير المحضر اللازم بالواقعة.