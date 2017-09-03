القبض على عاطل بحيازته 2300 صاروخ ألعاب نارية في المنيا

المنيا ــ ريمون الراوي:

ألقت أجهزة الأمن بالمنيا، القبض على عامل بحيازته 2300 صاروخ ألعاب نارية للاتجار فيها خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وتلقى اللواء ممدوح عبدالمنصف، مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد منتصر عويضة مدير البحث الجنائي بالمديرية، بضبط "محمد. ص. م" 34 عامًا، عاطل، بحيازته 2300 صاروخ ألعاب نارية مختلف الأنواع.

وتحرر المحضر رقم 10276 لسنة 2017 إداري قسم المنيا، وتولت النيابة التحقيق.