في ثلاث أيام العيد.. ضبط 6 قضايا آداب بقنا

قنا - عبدالرحمن القرشي:

ضبطت مباحث الآداب بقنا، خلال حملة أمنية على الفنادق والشقق المفروشة خلال يومي عيد الأضحى المبارك، 6 قضايا آداب متنوعة، وألقت القبض على مرتكبيها، وفحصت 5 فنادق بمختلف مراكز قنا.

وحررت محاضر بالمخالفات، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.