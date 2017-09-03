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في ثلاث أيام العيد.. ضبط 6 قضايا آداب بقنا

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مصراوي Masrawy

في ثلاث أيام العيد.. ضبط 6 قضايا آداب بقنا

11:28 ص الأحد 03 سبتمبر 2017

في ثلاث أيام العيد.. ضبط 6 قضايا آداب بقنا

قنا - عبدالرحمن القرشي:

ضبطت مباحث الآداب بقنا، خلال حملة أمنية على الفنادق والشقق المفروشة خلال يومي عيد الأضحى المبارك، 6 قضايا آداب متنوعة، وألقت القبض على مرتكبيها، وفحصت 5 فنادق بمختلف مراكز قنا.

وحررت محاضر بالمخالفات، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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