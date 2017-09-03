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أهالي قنا عن السينمات: "مغلقة منذ 8 أعوام".. ولها دور في محاربة الإرهاب

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مصراوي Masrawy

أهالي قنا عن السينمات: "مغلقة منذ 8 أعوام".. ولها دور في محاربة الإرهاب

11:27 ص الأحد 03 سبتمبر 2017

الدكتور محمد أبو الفضل بدران

قنا - عبدالرحمن القرشي:

انتقد عدد من أهالي محافظة قنا، عدم تفعيل دور السينما أو المسارح الحكومية، لاستقبال المواطنين للاحتفال بعيد الأضحى، في الوقت الذي أغلقت فيها آخر دور السينما منذ أكثر من 8 أعوام كاملة، لأسباب غير معلومة.

وقال الدكتور محمد أبو الفضل بدران، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة الأسبق، إن الثقافة والفن هما السبيلين الوحيدين لمحاربة الإرهاب الذي ينمو في بيئات لا تعرف سمو الروح أو التسامح؛ مضيفًا أن دور السينما التي تحول معظمها إلى أبراج، يجب أن تعود، بالإضافة إلى المسارح التي أغلقت أبوابها في المدن والمدارس والجامعات.

وطالبت آمال حسن، من أهالي قنا، بإعادة فتح السينمات والمسارح الموجودة في المحافظة، منذ عام 1958 التي كانت تفتح أبوابها للإناث والرجال، في الوقت الذي يرى فيه عدد كبير من أهالي المحافظة أن للفن دور هام في حماية المجتمع من العنف والإرهاب.

وناشد مدحت حسين، مواطن قنائي، الأجهزة التنفيذية بإعادة تفعيل السنيمات الحكومية المغلقة لتشغل أوقات الفراغ لشباب قنا، بدلًا من أن تسيطر عليهم الأفكار المتطرفة والهدامة أو العادات القديمة التي تضر بالمجتمع مثل الثأر؛ معتبرًا إغلاق السنيمات الحكومية في العيد بالمشكلة؛ تنظرًا لقلة المنافذ الترفيهية بالمحافظة.

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