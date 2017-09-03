غدا الطقس مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 35

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الإثنين، طقس مائل للحرارة شمالا حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر الأبيض المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

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وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة: الصغرى العظمى

القاهرة 24 35

وسط الدلتا 24 35

الإسكندرية 25 30

بلطيم 25 30

مطروح 20 30

السلوم 19 30

سيوة 22 36

بورسعيد 26 31

دمياط 25 31

العريش 22 32

رفح 21 31

الإسماعيلية 22 35

السويس 23 36

رأس سدر 24 36

نخل 22 35

نويبع 28 37

طابا 23 35

كاترين 17 34

الطور 27 33

شرم الشيخ 28 36

الغردقة 27 37

مرسى علم 28 35

الفيوم 23 36

بني سويف 23 36

المنيا 23 36

أسيوط 22 36

سوهاج 25 37

قنا 25 39

الأقصر 25 40

أسوان 25 40

أبو سمبل 24 39

الوادي الجديد 25 36

شلاتين 27 37

ابو رماد 27 36

راس حدربة 28 35

حلايب 30 34