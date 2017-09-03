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«الصحة»: ارتفاع حالات الوفاة بين الحجاج المصريين إلى 46

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«الصحة»: ارتفاع حالات الوفاة بين الحجاج المصريين إلى 46 «الصحة»: ارتفاع حالات الوفاة بين الحجاج المصريين إلى 46

التحرير

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن ارتفاع حالات الوفاة بين الحجاج المصريين بالأراضي إلى 46 حالة وفاة. 

وقال رئيس بعثة الحج الطبية، الدكتور أحمد الأنصاري، في تصريح صحفي، إن حالات الوفيات زادت خلال أيام التشريق، نتيجة للإجهاد والمشقة وكبر السن، فمعظمهم توفى إثر توقف بعضلة القلب والتنفس، مشيرا إلى أنه يتم التنسيق مع السلطات المختصة لاستخراج شهادات الوفاة.

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وأوضح الأنصاري أن المتوفين الـ6 بعد الأربعين هم: منال هاشم عبد الباري، 59 عاما، عبد العظيم عبد الحليم عبد السلام، 65 عاما، حج فرادى، عليوة سيف النصر حسين، 76 عاما، محمد عيد علام، 50 عاما، حج سياحي من محافظة الغربية، فريالة علي حسنين، 78 عاما، حج السياحة، وصابر جاد محمد أبو هبش، 62 عاما، حج فرادى.

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التحرير

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