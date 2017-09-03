الصين "تدين بقوة" التجربة النووية الكورية الشمالية

بكين (د ب أ)

أصدرت وزارة خارجية الصين بيانا أدان بقوة التجربة النووية الكورية الشمالية الاخيرة.

وأضافت الصين في البيان أن بيونج يانج أجرت تجربة نووية، على الرغم من معارضة المجتمع الدولي وأن "الحكومة الصينية تعرب عن معارضتها القوية وتدين ذلك بقوة".

لكن الرئيس الصيني شي جينبينج لم يذكر كوريا الشمالية في خطابه الرئيسي، فيما كان يفتتح قمة بريكس في مدينة شيامين الساحلية.

وطالبت وزارة الخارجية بيونج يانج بالالتزام بقرارات مجلس الامن الدولي والامتناع عن اتخاذ إجراءات، تفاقم الوضع في شبه الجزيرة الكورية ولا تخدم المصالح الخاصة لكوريا الشمالية.

وأضافت الوزارة "الصين والمجتمع الدولي.. يمضيان قدما بثبات نحو نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة والحفاظ على السلام والاستقرار في شبه الجزيرة".