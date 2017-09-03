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الصين "تدين بقوة" التجربة النووية الكورية الشمالية

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مصراوي Masrawy

الصين "تدين بقوة" التجربة النووية الكورية الشمالية

11:20 ص الأحد 03 سبتمبر 2017

الصين

بكين (د ب أ)
أصدرت وزارة خارجية الصين بيانا أدان بقوة التجربة النووية الكورية الشمالية الاخيرة.

وأضافت الصين في البيان أن بيونج يانج أجرت تجربة نووية، على الرغم من معارضة المجتمع الدولي وأن " الصينية تعرب عن معارضتها القوية وتدين ذلك بقوة".

لكن الرئيس الصيني شي جينبينج لم يذكر في خطابه الرئيسي، فيما كان يفتتح قمة بريكس في مدينة شيامين الساحلية.

وطالبت وزارة الخارجية بيونج يانج بالالتزام بقرارات مجلس الامن الدولي والامتناع عن اتخاذ إجراءات، تفاقم الوضع في شبه الجزيرة الكورية ولا تخدم المصالح الخاصة لكوريا الشمالية.

وأضافت الوزارة "الصين والمجتمع الدولي.. يمضيان قدما بثبات نحو نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة والحفاظ على السلام والاستقرار في شبه الجزيرة".

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