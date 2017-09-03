تفحم سيارة ملاكي في فيصل دون إصابات

كتب - محمد شعبان:

شبَّ حريق بسيارة ملاكي بمنطقة الكوم الأخضر بفيصل، اليوم الأحد.

ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارتي إطفاء، وتم إخماد الحريق دون وقوع إصابات، فيما تفحمت السيارة بالكامل.

حُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.