أخبار عاجلة

"نصاب أطفيح" يبيع حلم العمل للشباب عبر "فيسبوك" -
مرور الجيزة تكشف حيلة شقيقين لسرقة هواتف السائقين -
8 الصبح - رصد الحالة المرورية بشوارع العاصمة -
8 الصبح - حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم بتاريخ 26-10 -2017 -
السيسي يوافق على تعاون «مصري فرنسي» لمعالجة مياه الصرف -
8 الصبح - فقرة أنا المصري عن " محمود بكر ... المعلق الظريف صاحب القفشات الكوميدية " -
8 الصبح - رحلة داخل مجلة " علاء الدين " وكواليس إصدار هذه المجلة -
8 الصبح - فقرة أحسن ناس | أهم ما حدث في محافظات مصر بتاريخ 26- 10-2017 -
8 الصبح - أهم وآخر أخبار الصحف المصرية اليوم في دقائق -
8 الصبح - فيديو مهم جداً لشاب سعودي يوضح قوة الكلمة " الكلمة لها قوتها .. الكلمة قد تكون قوتك " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

تفحم سيارة ملاكي في فيصل دون إصابات

Google+ Print

مصراوي Masrawy

تفحم سيارة ملاكي في فيصل دون إصابات

11:18 ص الأحد 03 سبتمبر 2017

تفحم سيارة ملاكي في فيصل دون إصابات

ارشيفية

كتب - محمد شعبان:

شبَّ حريق بسيارة ملاكي بمنطقة الكوم الأخضر بفيصل، اليوم الأحد.

ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارتي إطفاء، وتم إخماد الحريق دون وقوع إصابات، فيما تفحمت السيارة بالكامل.

حُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور.. 6 إجراءات من المرور للحد من الطرق السريعة

    أخبار

  • ضبط بندقية آلية و42 طلقة بحوزة مسجل خطر بالمرج

    أخبار

  • بالصور.. مدير أمن الجيزة يفاجئ الخدمات بحديقة الحيوان وميداني الجلاء

    أخبار

  • إنقاذ سيدة احتجزت داخل مصعد عقار بالدقي

    أخبار

إعلان

593800e29c.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
4 نصائح من "الأرصاد" للمواطنين لتجنب نزلات البرد والحوادث

4 نصائح من "الأرصاد" للمواطنين لتجنب نزلات البرد والحوادث

الصحة: مصرع 6 مواطنين وإصابة 14 في 4 حوادث سير

الصحة: مصرع 6 مواطنين وإصابة 14 في 4 حوادث سير

«نقل البرلمان»: قانون المرور الجديد سيقلل من حوادث الطرق

«نقل البرلمان»: قانون المرور الجديد سيقلل من حوادث الطرق

بعد تعدد الحوادث.. الظلام يثير رعب المشاة على كباري القليوبية (صور)

بعد تعدد الحوادث.. الظلام يثير رعب المشاة على كباري القليوبية (صور)