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حريق بكابل كهرباء وراء تصاعد الأدخنة بشارع فيصل

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مصراوي Masrawy

حريق بكابل كهرباء وراء تصاعد الأدخنة بشارع فيصل

11:10 ص الأحد 03 سبتمبر 2017

حريق بكابل كهرباء وراء تصاعد الأدخنة بشارع فيصل

كتب - محمد شعبان:

اندلع حريق بكابل كهرباء بشارع فيصل، اليوم الأحد، وسط تصاعد كثيف للأدخنة.

ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارتي إطفاء، وتم السيطرة على الحريق، دون وقوع إصابات.

الفحص الأولي كشف أن الحريق ناتج عن ماس كهربائي، وتم التنسيق مع شركة الكهرباء لإصلاح العطل.

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