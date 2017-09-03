حريق بكابل كهرباء وراء تصاعد الأدخنة بشارع فيصل

كتب - محمد شعبان:

اندلع حريق بكابل كهرباء بشارع فيصل، اليوم الأحد، وسط تصاعد كثيف للأدخنة.

ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارتي إطفاء، وتم السيطرة على الحريق، دون وقوع إصابات.

الفحص الأولي كشف أن الحريق ناتج عن ماس كهربائي، وتم التنسيق مع شركة الكهرباء لإصلاح العطل.