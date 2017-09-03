حريق بكابل كهرباء وراء تصاعد الأدخنة بشارع فيصل
حريق بكابل كهرباء وراء تصاعد الأدخنة بشارع فيصل
11:10 ص الأحد 03 سبتمبر 2017
كتب - محمد شعبان:
اندلع حريق بكابل كهرباء بشارع فيصل، اليوم الأحد، وسط تصاعد كثيف للأدخنة.
ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارتي إطفاء، وتم السيطرة على الحريق، دون وقوع إصابات.
الفحص الأولي كشف أن الحريق ناتج عن ماس كهربائي، وتم التنسيق مع شركة الكهرباء لإصلاح العطل.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
3 سيارات إطفاء تخمد حريقا بشقة سكنية في أكتوبر
-
إصابة محاسب سوداني سقطت عليه شجرة بالدقي
-
إنقاذ سيدة احتجزت داخل مصعد عقار بالدقي
-
كواليس حريق الـ16 ساعة.. 196 رجل إطفاء في مواجهة "جحيم مصنع أكتوبر"
إعلان
إعلان