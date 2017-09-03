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"موانئ البحر الأحمر": استئناف الحركة الملاحية بين ميناءي "سفاجا" و"ضبا" السعودي

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مصراوي Masrawy

"موانئ البحر الأحمر": استئناف الحركة الملاحية بين ميناءي "سفاجا" و"ضبا" السعودي

11:09 ص الأحد 03 سبتمبر 2017

أ. ش. أ

أعلن المتحدث الإعلامي لهيئة موانيء البحر الأحمر، ملاك يوسف، استئناف الحركة الملاحية، اليوم الأحد، بين ميناءي سفاجا وضبا السعودي عقب إغلاقه؛ لأداء مناسك الحج، وتغادر اليوم العبارة "عمان" متجهة إلى ميناء ضبا.

وفي سياق متصل، يستعد ميناء سفاجا لاستقبال السفينة "ARIZONA BBC" وعليها 25 طردًا متنوعًا بإجمالي وزن 533 طنًا مقبلة من تركيا، لزوم تجهيز مصنع كيما أسوان للكيماويات.

وشدد رئيس هيئة موانيء البحر الأحمر، اللواء مهندس هشام أبوسنة، على ضرورة إنهاء كافة الإجراءات وسرعة الإفراج عن الشحنة وتقديم كافة التسهيلات اللازمة من تداول الشحنة، وإنهاء الإجراءات وتيسير خروج الشحنة من الميناء للمساهمة في عملية تنمية المنطقة الصناعية جنوب الوادي.

وأضاف أن ميناء نويبع يستعد اليوم لاستقبال السفينة "سينا" وعليها 216 راكبًا و11 برادًا وتريلا و4 سيارات و2 باص جيت، بينما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينة "سينا" وعليها 168 راكبًا و3 برادات و12 سيارة، فيما غادرت السفينة "سينا" وعليها 236 راكبًا و16 برادًا و3 تريلات و54 سيارة و5 باصات جيت.

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Asha

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مصراوي Masrawy

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