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مدير أمن الغربية:الشرطة قادرة على تأمين كافة المؤسسات الحكومية

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مصراوي Masrawy

مدير أمن الغربية:الشرطة قادرة على تأمين كافة المؤسسات الحكومية

11:07 ص الأحد 03 سبتمبر 2017

مدير أمن الغربية:الشرطة قادرة على تأمين كافة المؤسسات الحكومية

اللواء طارق حسونة

طنطا - (أ ش أ):

أكد اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية أن قوات الشرطة قادرة على مواجهة المخالفين للقانون وتأمين كافة المؤسسات الحكومية والخاصة والحيوية"،التصدي لأي محاولات شغب أو عنف من أي جهات أخرى وردعها بما يتوافق مع روح القانون والقضاء عليها تأمينا لحياة أبناء ومواطني المحافظة، مشيرا إلى أنه تم نشر عدد من الأكمنة الثابتة والمتحركة على مستوى الطرق الفرعية والرئيسية الواصلة بين مراكز "المحلة – طنطا" و"سمنود – زفتى" و"المحلة – زفتى" و "السنطة- طنطا".

وقال إنه تم تكثيف الجهود لمواجهة كافة التحديات الأمنية بما يكفل توفير الأمن والاطمئنان للمواطنين من خلال تشديد الأمن والحراسة والخدمات السرية وتكثيف المرور الدوري بالحدائق العامة لضبط كل ما يخالف الآداب العامة وجرائم الآداب والنشل والمشاجرات وكذلك إزالة أي إشغالات للطرق ، كما تم توزيع الخدمات المرورية على الميادين والحدائق والمنتزهات التي يتوافد عليها المواطنون .. لضبط سير المرور بجميع أنحاء المدينة.

وأوضح أن المديرية أكدت من خلال نشر قوات وفصائل من قوات الأمن العام والمركزي ودوريات من الشرطة السرية والنظامية تنسيقا مع القوات المسلحة للإشراف على متابعة غرف العمليات والطوارئ طوال إجازة عيد الأضحى المبارك وضمان خروج الاحتفالات بصورة أمنة.

هذا المحتوى من

Asha

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مصراوي Masrawy

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