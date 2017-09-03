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ضبط سائق بحوزته بندقية خرطوش و23 قضية تموينية متنوعة في قنا

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مصراوي Masrawy

ضبط سائق بحوزته بندقية خرطوش و23 قضية تموينية متنوعة في قنا

11:06 ص الأحد 03 سبتمبر 2017

ضبط سائق بحوزته بندقية خرطوش و23 قضية تموينية متنوعة في قنا

ارشيفية

قنا - (أ ش أ):

تمكنت أجهزة الأمن بمحافظة قنا، اليوم الأحد، من ضبط سائق بحوزته بندقية خرطوش، و814 مخالفة مرورية، و23 قضية تموينية متنوعة.

كان مدير أمن قنا اللواء علاء محمود العياط قد تلقى إخطارا بضبط سائق يدعى أحمد جيلاني عيد محمد (24 سنة) مقيم بمركز قوص وبحوزته بندقية خرطوش، كما تم ضبط 23 قضية تموينية متنوعة، و814 مخالفة مرورية متنوعة، و131 مخالفة مرافق، و48 مخالفة بيئة، وتنفيذ 412 حكما قضائيا متنوعا وضبط أحد العناصر الإجرامية الخطرة المطلوب ضبطه وإحضاره على ذمة قضايا جنائية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين والقضايا وتولت النيابة العامة التحقيق.

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