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ضخ 27 ألف طن مواد بترولية وتكثيف الرقابة على محطات الوقود بالغربية

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مصراوي Masrawy

ضخ 27 ألف طن مواد بترولية وتكثيف الرقابة على محطات الوقود بالغربية

11:05 ص الأحد 03 سبتمبر 2017

ضخ 27 ألف طن مواد بترولية وتكثيف الرقابة على محطات الوقود بالغربية

ارشيفية

طنطا - (أ ش أ):

صرح سامح هنداوي، وكيل وزارة بالغربية، بأنه جرى ضخ 2745 طن مواد بترولية (سولار وبنزين 80 وبنزين 92) بالإضافة إلى طرح 46 ألف أسطوانة غاز.

وأوضح هنداوي ـ في بيان اليوم الأحد ـ أنه تم تكثيف الرقابة على الأسواق والرقابة التموينية على مختلف محطات الوقود بمستوى المحافظة، ومستودعات توزيع اسطوانات الغاز المنزلي لمنع التلاعب بالأسعار، محذرا كل من يتلاعب بالأسعار باتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

هذا المحتوى من

Asha

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