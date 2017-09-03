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ننشر أسماء الحجاج المتوفيين صباح اليوم

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مصراوي Masrawy

ننشر أسماء الحجاج المتوفيين صباح اليوم

11:16 ص الأحد 03 سبتمبر 2017

ننشر أسماء الحجاج المتوفيين صباح اليوم

حجاج

:كتب -أحمد جمعة:

أعلن الدكتور أحمد الانصاري، رئيس بعثة الحج الطبية عن وفاة 6 من الحجاج المصريين صباح اليوم وهم ، منال هاشم عبدالباري، ت ٥٩ عاما، و عبدالعظيم عبدالحليم عبدالسلام، ٦٥ عاما، حج فرادى، وعليوة سيف النصر حسين، ٧٦ عاما، و محمد عيد علام، ٥٠ عاما ، بعثة حجاج السياحة، من محافظة الغربية ، وفريالة علي حسنين، تبلغ من العمر ٧٨ عام، تتبع حجاج السياحة، وصابر جاد محمد أبو هبش، يبلغ من العمر ٦٢ عام، حج فرادى.

وأوضح الأنصاري أن الوفيات بين الحجاج شهدت زيادة خلال يوم عرفة وأيام التشريق نتيجة للإجهاد والمشقة وكبر السن، لافتاً إلى أن معظم حالات الوفاة كانت بسبب توقف عضلة القلب والتنفس، مشيراً الى انه يتم التنسيق مع السلطات المختصة لإستخراج شهادات الوفاة.​

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مصراوي Masrawy

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