أخبار عاجلة

السيسي يوافق على تعاون «مصري فرنسي» لمعالجة مياه الصرف -
8 الصبح - فقرة أنا المصري عن " محمود بكر ... المعلق الظريف صاحب القفشات الكوميدية " -
8 الصبح - رحلة داخل مجلة " علاء الدين " وكواليس إصدار هذه المجلة -
8 الصبح - فقرة أحسن ناس | أهم ما حدث في محافظات مصر بتاريخ 26- 10-2017 -
8 الصبح - أهم وآخر أخبار الصحف المصرية اليوم في دقائق -
8 الصبح - فيديو مهم جداً لشاب سعودي يوضح قوة الكلمة " الكلمة لها قوتها .. الكلمة قد تكون قوتك " -
8 الصبح - " الوزراء " : قانون التأمين الصحي الجديد يحقق التكافل الإجتماعي -
8 الصبح - مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الإستثمار تضمن 5 أبواب -
8 الصبح - ليلى عمر " موفدة dmc " ... الرئيس السيسي يختتم زيارته لفرنسا اليوم -
محكمة باكستانية تأمر بإلقاء القبض على رئيس الوزراء السابق نواز شريف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

السويد: التجربة النووية الكورية الشمالية تمثل "تحولا للأسوأ"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

السويد: التجربة النووية الكورية الشمالية تمثل "تحولا للأسوأ"

11:19 ص الأحد 03 سبتمبر 2017

مارجوت فالستروم

ستوكهولم (د ب أ)
قالت السويد، وهي حاليا عضوة بمجلس الأمن الدولي، اليوم الأحد إن التجربة النووية الكورية الشمالية الجديدة تمثل " تحولا للأسوأ".

وكتبت وزيرة الخارجية السويدية مارجوت فالستروم على صفحتها على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي اليوم :" التقارير التي تفيد بإجراء لتجربة نووية جديدة تمثل تحولا للأسوأ. وتزيد من تعرض السلام العالمي والاستقرار للخطر. إن دور مجلس الأمن الدولي مهم".

وكتب كارل بيلدت، سلفها الذي شغل منصب وزير خارجية السويد في الفترة من 2006 إلى 2014، في تغريدة أن التجربة "تنقل أزمة كوريا الشمالية بوضوح نحو مرحلة أكثر خطورة. وتستفز بقوة الصين وأمريكا".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مباحثات طارئة بين كبار مسؤولي مجلس الأمن حول التجربة النووية الكورية

    أخبار

  • سول وواشنطن تدرسان نشر طائرات مقاتلة أمريكية في شبه الجزيرة الكورية

    أخبار

  • التجربة النووية الكورية الشمالية أقوى عشر مرات من السابقة

    أخبار

  • كوريا الشمالية تعلن أنها اختبرت بنجاح قنبلة هيدروجينية

    أخبار

إعلان

f092eafdb8.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الخارجية الأمريكية: كوريا الشمالية غير جادة في الدخول بمفاوضات لحل أزمتها

الخارجية الأمريكية: كوريا الشمالية غير جادة في الدخول بمفاوضات لحل أزمتها

سيناتور جمهوري بارز لترامب: اترك ملف كوريا الشمالية للمحترفين

سيناتور جمهوري بارز لترامب: اترك ملف كوريا الشمالية للمحترفين

وزير دفاع الفلبين: العقوبات بحق كوريا الشمالية لها آثار عكسية

وزير دفاع الفلبين: العقوبات بحق كوريا الشمالية لها آثار عكسية

السويد: كوريا الشمالية لم تدفع ديونها المستحقة منذ 43 عاماً

السويد: كوريا الشمالية لم تدفع ديونها المستحقة منذ 43 عاماً