السويد: التجربة النووية الكورية الشمالية تمثل "تحولا للأسوأ"

ستوكهولم (د ب أ)

قالت السويد، وهي حاليا عضوة بمجلس الأمن الدولي، اليوم الأحد إن التجربة النووية الكورية الشمالية الجديدة تمثل " تحولا للأسوأ".

وكتبت وزيرة الخارجية السويدية مارجوت فالستروم على صفحتها على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي اليوم :" التقارير التي تفيد بإجراء كوريا الشمالية لتجربة نووية جديدة تمثل تحولا للأسوأ. وتزيد من تعرض السلام العالمي والاستقرار للخطر. إن دور مجلس الأمن الدولي مهم".

وكتب كارل بيلدت، سلفها الذي شغل منصب وزير خارجية السويد في الفترة من 2006 إلى 2014، في تغريدة أن التجربة "تنقل أزمة كوريا الشمالية بوضوح نحو مرحلة أكثر خطورة. وتستفز بقوة الصين وأمريكا".