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ترامب يلوح بالانسحاب من اتفاقية "أوباما" مع كوريا الجنوبية

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مصراوي Masrawy

يلوح بالانسحاب من اتفاقية "أوباما" مع كوريا الجنوبية

11:11 ص الأحد 03 سبتمبر 2017

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

القاهرة – (مصراوي)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيناقش مع مستشاريه هذا الأسبوع مصير اتفاقية للتجارة الحرة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

وذكرت وكالة رويترز اليوم الأحد، أن مناقشة الاتفاقية التي تم إبرامها قبل خمس سنوات، خطوة قد تشهد انسحاب واشنطن من الاتفاقية مع حليف رئيسي للولايات المتحدة في وقت تتزايد فيه التوترات في شبه الجزيرة الكورية.

وأدلى ترامب بهذه التصريحات للصحفيين أثناء زيارته مدينة هيوستون التي اجتاحها إعصار بعد يوم واحد من تحدثه مع الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن وإبرام اتفاق يسمح لسول بالحصول على صواريخ بعيدة المدى بالإضافة إلى احتمال بيع أسلحة لها.

وكثيرا ما انتقد ترامب اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية والتي توصل إليها سلفه الديمقراطي باراك أوباما، بحسب رويترز.

وكان ترامب قد هدد خلال مقابلات أجرتها معه رويترز في وقت سابق بالانسحاب مما وصفه باتفاق غير متكافئ يبلغ فيه العجز التجاري الأمريكي السلعي مع سول نحو 28 مليار دولار.

وعندما سُئل ترامب عما إذا كان سيتحدث مع مستشاريه وسيفعل شيئا ما بشأن هذه الاتفاقية هذا الأسبوع قال ”إن هذا في ذهني بشكل كبير“.

وقالت غرفة التجارة الأمريكية في رسالة عبر البريد الإلكتروني لأعضائها إنها وجماعات تجارية أخرى ”تلقت تقارير متعددة“ بأن إدارة ترامب تستعد لإخطار كوريا الجنوبية باعتزامها الانسحاب من اتفاقية التجارة الحرة يوم الثلاثاء وربما في وقت أقرب من ذلك.

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مصراوي Masrawy

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