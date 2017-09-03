وقف استشاري جراحة عن العمل بمستشفى الفرافرة في الوادي الجديد

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

قرر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، وقف أخصائي جراحة عن العمل بمستشفى الفرافرة المركزي، لإهماله وتركه العمل بدون وجود البديل.

وتقدم الدكتور محمد السيد موسى، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، بمذكرة عاجلة لمحافظ الوادي الجديد طالب خلالها إحالة طبيب إلى التحقيق ووقفه عن العمل بمستشفى الفرافرة المركزي، لحين انتهاء التحقيقات لإهماله وتركه العمل بالمستشفى دون وجود البديل بقسم الجراحة أثناء طوارئ عيد الأضحى المبارك.

من ناحيته، أضاف وكيل وزارة الصحة، أن محافظ الوادي الجديد، وجه بعمل كشف بنوبتيجات بجميع الأطباء والأطقم الطبية العاملة بالمستشفيات والوحدات الصحية لتحديد مسئولية كلًا منهم.